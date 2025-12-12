Aマッソ加納、気付く「オジさんがMCである限り、ギャルは芸能界からいなくならない」

お笑いコンビ・Aマッソの加納（36歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「オジさんがMCである限り、ギャルは芸能界からいなくならない」と語った。



人気企画「小声の女子会」が行われ、Aマッソ・加納が「気付いたんですけど、オジさんMCの若者の価値観の情報ソース元が全部ギャルタレントじゃないですか？ ギャルを横に置いておいたら若いやつクリアしてると思い過ぎてるんですよ」と話し、「だからギャルばかり飲みに連れて行く」と語る。



さらに加納は「オジさんがMCである限り、ギャルは芸能界からいなくならない」と話し、オジさんたちが「性欲のままギャルを誘っている」と指摘。



吉住も「ギャルは告白して振られても笑いにしてくれそう」と言うと、加納は「そうそうそう。ギャルが人気なんじゃなくて、ギャルは本当は2番手なんだぞ、と」語った。