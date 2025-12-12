豪ドル、NZドルともに小動き＝オセアニア為替概況
豪ドルドルは0.66台後半で落ち着いた動き。前日の豪雇用を受けた売りが一服、やや動意に欠ける展開となっている。豪ドル円は103円台後半推移。こちらも落ち着いた動きに終始した。
NZドルドルは0.5810を挟んで狭いレンジでもみあい。NZドル円は90円台半ばでもみ合い。
豪州
12/09 09:30 NAB企業景況感 （11月） 結果 7.0 前回 9.0
12/09 12:30 中銀政策金利 （12月） 結果 3.6% 予想 3.6% 前回 3.6% （豪中銀政策金利）
12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 -2.13万人 予想 2.0万人 前回 4.22万人 （雇用者数）
12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 4.3% 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）
12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 -5.65万人 前回 5.53万人 （正規雇用者数）
12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 3.52万人 前回 -1.31万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
12/11 06:45 製造業活動 （2025年 第3四半期） 結果 2.7% 前回 -3.0%
