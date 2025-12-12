幾田りら、ZICOとのコラボ曲「DUET」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、韓国の国民的ヒップホップアーティスト・ZICOとのコラボレーションシングル「DUET」を、12月19日に配信リリースすることが決定した。

■韓国のヒップホップと日本のJ-POPが交差！

韓国のヒップホップシーンを牽引するZICOと、2025年末には『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も発表され、国内ポップスシーンで勢いを増す幾田りら。日韓を代表する両アーティストによる初のコラボレーションとして、大きな注目が集まっている。

今回のコラボ楽曲「DUET」に関しては、ZICOがSNS上で「楽曲を一緒に歌うパートナーを探している」と投稿したことをきっかけに、様々なアーティストが“招待状”を掲げた写真を公開し話題に。LE SSERAFIM、BOYNEXTDOORのSungho、BE’O、Um Ji-yoon、ENHYPEN、Lee Eun-ji、izna、Han Roroら多くのアーティストがSNS投稿を行い、コラボ相手を巡って憶測が広がっていた。

そして12月12日、幾田りらが招待状を手にした写真を公開し、ZICOも自身の公式SNSを通じて両者のコラボレーションおよび楽曲のリリース日を発表。すでに公開されている楽曲制作映像では、明るく軽快なメロディの一部が先行解禁されており、韓国のヒップホップと日本のJ-POPが交差するあらたなサウンドへの期待が高まっている。今後の続報にも注目しよう。

■【画像】招待状を手にした幾田りら

■【動画】「DUET」楽曲制作映像

■リリース情報

2025.12.19 ON SALE

ZICO, 幾田りら

DIGITAL SINGLE「DUET」

■【画像】ZICO アーティスト写真

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/