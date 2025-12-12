パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムでその裏側を明かしています。



【写真を見る】【 美川憲一 】会見前に「誰だと思ってんの？」気丈に笑み 14日のコンサートに向け「トレーニングしてるわよ〜」





美川さんは、控室で手鏡を見る自身の動画を投稿。撮影者に「これから記者会見ですよね」「緊張とかしてますか？」と問われると「緊張？ あんまりしてない」と、ゆったりした返事。







さらに「緊張しないんですか？」と重ねて訊かれると「緊張ねえ」と、まるで人ごとのように淡々と答えつつ「もうでも、やるっきゃないから、しょうがないじゃないのよ」と、腹をくくっている心中を明かしました。







撮影者に「さすが、すごい度胸ですね」と感嘆されると、美川さんは「そりゃあそうよ。誰だと思ってんの？」と、気丈にも堂々たる余裕の笑みを浮かべていました。







会見を終えた美川さんは2日後のきょう、インスタグラムを更新。「ど〜も〜 美川よ〜」と挨拶しつつ、動画を投稿しています。それは、ジムでトレーナーに付き添われながらの筋トレの様子。両手で身体前方のバーをつかんで身体を支えつつ、右脚を上からのベルトにかけて浮かせながら、左脚一本だけでバランスを取ってスクワットを続けています。









トレーナーに支えられながらも、一回一回の動作を大事にこなす美川さんは「12/14のディナーショーに向けて」「トレーニングしてるわよ〜」とテキスト。ハッシュタグに「#勝つ」「#しぶとく」「#歌い続ける」と追加していて、フォロワーからは感嘆のエールが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】