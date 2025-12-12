プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。新入団選手10名とともに、サブロー監督もこれに参加し、新入団選手にエールを送りました。

2026年度からロッテの指揮を執るサブロー監督。2025年のドラフト会議が監督として臨む初のドラフトとなりましたが、1巡目指名ではオリックスとの競合のすえ石垣元気投手との交渉権を勝ち取るなど、充実した指名となっていました。

サブロー監督は挨拶冒頭「まず今回のドラフトは、僕の中で会心のドラフトでした」と満足げ。ユニホームに袖を通した新入団選手たちの姿を見つめながら「これからプロ野球選手になるわけですけども。多分、困難な道ばかりだと思うんですけども、1日でも早く一軍の戦力になっていただけたらなと思います。みんな練習キツいけど頑張りましょう」とエールを送りました。

会見では、どのような選手になってほしいかという質問も。サブロー監督は「この10人全員が数年後、自分でレギュラーとして、エースとして活躍する。そして勝って優勝するのが、僕の夢です」と語り、新入団選手への熱い期待を寄せました。