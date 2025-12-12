1年の世相を表す「今年の漢字」は“熊”に、2位の“米”とわずか180票差の大接戦
1年の世相を漢字で表すと、どのような1字になるのか。年末の恒例行事である公益財団法人日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」が12月12日に発表され、今年は「熊」が選ばれた。「熊」が1位になったのは今年が初めて。
11月1日から12月9日までの期間、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集した結果、189,122票の応募があり、「熊」が23,346票（12.34％）を集めて初の第1位に。第2位の「米」（23,166票）との票数差は、わずか180票（0.09ポイント差）だった。
3位以降は、高市早苗氏が女性初の内閣総理大臣に就任したことから「高（3位）」「女（8位）」「新（9位）」「初（10位）」、大きな盛り上がりを見せた大阪・関西万博にちなんだ「脈（4位）」「万（5位）」「博（7位）」が選ばれている。
☆過去の「今年の漢字」
1995年「震」（阪神・淡路大震災やオウム事件などに“震えた”年）
1996年「食」（O-157事件や税金と福祉を「食いもの」にした汚職事件の多発）
1997年「倒」（山一證券などの大型倒産、強豪倒してサッカーW杯初出場）
1998年「毒」（和歌山カレー毒物混入事件や環境ホルモンなど“毒”が問題に）
1999年「末」（世紀末、「世も末」な事件の多発）
2000年「金」（シドニー五輪の金メダル、朝鮮半島の“金・金”首脳会談など）
2001年「戦」（米国同時多発テロの発生、世界的な不況との“戦い”）
2002年「帰」（北朝鮮から拉致被害者が帰国、リバイバルブームなど）
2003年「虎」（阪神優勝や「虎の尾をふむ」ようなイラク派遣問題など）
2004年「災」（台風や新潟中越地震、記録的な猛暑、凄惨な殺害事件の発生）
2005年「愛」（紀宮様ご成婚、愛・地球博の開催、各界のアイちゃん活躍）
2006年「命」（悠仁様のご誕生、いじめ自殺や飲酒事故など命の重み痛感）
2007年「偽」（食品偽装や政界・スポーツ選手まで“偽”が発覚）
2008年「変」（世界経済大変動、日米政治変化、生活環境の変化、気候変動など）
2009年「新」（新内閣発足、イチロー新記録、裁判員などの新制度、新型インフル）
2010年「暑」（全国平均気温が観測史上最高、チリ鉱山事故で暑い地中から生還）
2011年「絆」（東日本大震災での人と人の絆、なでしこジャパンのチームの絆）
2012年「金」（『金』環日食、数々の『金』字塔、政治と『金（かね）』の問題）
2013年「輪」（東京五輪決定、自然災害支援の「輪」、友達の輪いいとも終了など）
2014年「税」（17年ぶり消費税増税、それに伴うさまざまな問題、話題）
2015年「安」（安倍政権・安保法案・安全への脅威など）
2016年「金」（政治と『金』、スポーツ界に新たな金字塔、マイナス金利初導入など）
2017年「北」（北朝鮮の脅威、九州北部の記録的豪雨、キタサンブラックの活躍など）
2018年「災」（各地の地震、西日本豪雨、大型台風到来、記録的猛暑など自然災害）
2019年「令」（新元号「令」和。法令改正、警報発令、避難命令など）
2020年「密」（新型コロナの影響を受けた年。3「密」など）
2021年「金」（東京五輪における日本人選手の活躍など）
2022年「戦」（ロシアのウクライナ侵攻など）
2023年「税」（一年を通して増税議論が活発、インボイス・ふるさと納税など）
2024年「金」（パリ五輪での日本人選手の活躍、新紙幣の発行、政治の裏金問題など）
11月1日から12月9日までの期間、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集した結果、189,122票の応募があり、「熊」が23,346票（12.34％）を集めて初の第1位に。第2位の「米」（23,166票）との票数差は、わずか180票（0.09ポイント差）だった。
☆過去の「今年の漢字」
1995年「震」（阪神・淡路大震災やオウム事件などに“震えた”年）
1996年「食」（O-157事件や税金と福祉を「食いもの」にした汚職事件の多発）
1997年「倒」（山一證券などの大型倒産、強豪倒してサッカーW杯初出場）
1998年「毒」（和歌山カレー毒物混入事件や環境ホルモンなど“毒”が問題に）
1999年「末」（世紀末、「世も末」な事件の多発）
2000年「金」（シドニー五輪の金メダル、朝鮮半島の“金・金”首脳会談など）
2001年「戦」（米国同時多発テロの発生、世界的な不況との“戦い”）
2002年「帰」（北朝鮮から拉致被害者が帰国、リバイバルブームなど）
2003年「虎」（阪神優勝や「虎の尾をふむ」ようなイラク派遣問題など）
2004年「災」（台風や新潟中越地震、記録的な猛暑、凄惨な殺害事件の発生）
2005年「愛」（紀宮様ご成婚、愛・地球博の開催、各界のアイちゃん活躍）
2006年「命」（悠仁様のご誕生、いじめ自殺や飲酒事故など命の重み痛感）
2007年「偽」（食品偽装や政界・スポーツ選手まで“偽”が発覚）
2008年「変」（世界経済大変動、日米政治変化、生活環境の変化、気候変動など）
2009年「新」（新内閣発足、イチロー新記録、裁判員などの新制度、新型インフル）
2010年「暑」（全国平均気温が観測史上最高、チリ鉱山事故で暑い地中から生還）
2011年「絆」（東日本大震災での人と人の絆、なでしこジャパンのチームの絆）
2012年「金」（『金』環日食、数々の『金』字塔、政治と『金（かね）』の問題）
2013年「輪」（東京五輪決定、自然災害支援の「輪」、友達の輪いいとも終了など）
2014年「税」（17年ぶり消費税増税、それに伴うさまざまな問題、話題）
2015年「安」（安倍政権・安保法案・安全への脅威など）
2016年「金」（政治と『金』、スポーツ界に新たな金字塔、マイナス金利初導入など）
2017年「北」（北朝鮮の脅威、九州北部の記録的豪雨、キタサンブラックの活躍など）
2018年「災」（各地の地震、西日本豪雨、大型台風到来、記録的猛暑など自然災害）
2019年「令」（新元号「令」和。法令改正、警報発令、避難命令など）
2020年「密」（新型コロナの影響を受けた年。3「密」など）
2021年「金」（東京五輪における日本人選手の活躍など）
2022年「戦」（ロシアのウクライナ侵攻など）
2023年「税」（一年を通して増税議論が活発、インボイス・ふるさと納税など）
2024年「金」（パリ五輪での日本人選手の活躍、新紙幣の発行、政治の裏金問題など）