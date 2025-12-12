¡ÖÊì¤Î±äÌ¿°åÎÅÃæÃÇ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿´Ú¶äÁíºÛ¡Ä´Ú¶ä¡ÖÎÞ¤ÎÊó¹ð½ñ¡×
´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡Ê´Ú¶ä¡Ë¤ÎÍû¾»𨉷¡Ê¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¡ËÁíºÛ¤¬Êì¤Î±äÌ¿°åÎÅ¤ÎÃæÃÇ¤ò·è¤á¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¹âÎð²½»þÂå¤Ë±äÌ¿°åÎÅÌäÂê¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÍûÁíºÛ¤Ï11Æü¡¢´Ú¶äËÜÉô¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¸øÃÄ¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤Î¤«¡© À¸³¶Ëö´ü°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¡×¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î´¿·Þ¤Î¼¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¶ä¤È·òÊÝ¸øÃÄ¤¬±äÌ¿°åÎÅ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ë¡¢¹âÎð²½¤Î¿¼²½¤Ë¤è¤ë°åÎÅÈñÁý²Ã¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ºâÀ¯¤ÎÊÑ²½¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ÐºÑ±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÍûÁíºÛ¤Ï´Ú¶ä¤¬ÉÒ´¶¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë±äÌ¿°åÎÅ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë²áÄø¤Çº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûÁíºÛ¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂº¸·À¤Î¤è¤¦¤ÊÉÒ´¶¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò´Ú¶ä¤¬·ò¹¯ÊÝ¸±ºâÀ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÅª´ÑÅÀ¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢°·¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂêÄóµ¯¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤·¤«¤·¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¼Ò²ñ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±äÌ¿°åÎÅ¤¬¾·¤¯¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÅªÌäÂê¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö´Ú¶ä¤¬ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅý·×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤é¤È¶¨¶È¤·¤ÆÎÉ¤¤·ë¼Â¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÍûÁíºÛ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÍûÁíºÛ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬º£Ç¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÊì¤Ï±ÉÍÜºÞ¤ÏÆþ¤ì¤º¤ËÄË¤ß¤À¤±Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊì¤Ë¤âÎÉ¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÎÉ¤¤ÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¸¦µæ¤òÊì¤ËÊû¤²¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÍûÁíºÛ¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖËÜ¿Í¤Ë°Õ»×¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁá´ü¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Ù¤¡×
¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¶ä¡Ý·òÊÝ¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï²óÉüÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀ¸³¶Ëö´ü´µ¼Ô¤Î±äÌ¿°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë·òÊÝ»Ù½Ð¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð2070Ç¯¤Ë¤ÏÌó17Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1Ãû8000²¯±ß¡Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¡£Âº¸·»à¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±äÌ¿°åÎÅ·èÄêË¡¤¬2018Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2023Ç¯´ð½à¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤Î»àË´¼Ô67¡ó¤Ï±äÌ¿°åÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±äÌ¿°åÎÅ¤òÊÝÎ±¤Þ¤¿¤ÏÃæÃÇ¤·¤¿ÈæÎ¨¤Ï16¡¥7¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î¹âÎð¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÁØ¤Î84¡¥1¡ó¤Ï²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç±äÌ¿°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤¿±äÌ¿°åÎÅ¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´µ¼Ô¤Î¿¼¹ï¤Ê¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤¬È¼¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£´Ú¶ä·ÐºÑ¸¦µæ±¡ÄÂ¶âÏ«Æ¯¼¼¤Î¥¤¡¦¥¤¥ó¥í¼¡Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿¤òÊÝ¸î¤¹¤ë²áÄø¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¶ìÄË¤ÏÉ¬Á³Åª¤À¤¬¡¢±äÌ¿°åÎÅ´µ¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÄË¤Ï²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶ìÄË¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£±äÌ¿°åÎÅ´µ¼Ô¤¬Î×½ªÁ°¤Î1Ç¯´Ö¤Ë»Ù½Ð¤¹¤ëÀ¸³¶Ëö´ü°åÎÅÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2013Ç¯¤Î547Ëü¥¦¥©¥ó¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤Ï1088Ëü¥¦¥©¥ó¤È10Ç¯´Ö¤ËÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÎ×½ª´ü¤Ë²ÈÂ²¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ±äÌ¿°åÎÅ¤ÎÃæÃÇ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¢¡Âç³ØÆþ»î¡¢¥±¥¢¡¢±äÌ¿°åÎÅ¤Þ¤Ç
ÍûÁíºÛ¤¬Î¨¤¤¤ë´Ú¶ä¤ÏºÇ¶á¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤È¤Ï¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥·¥å¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¼çÍ×Âç³Ø¤ÎÃÏ°èÈæÎãÁªÈ´À©Æ³Æþ¤¬»ä¶µ°é¤Î²áÇ®¡¢¼óÅÔ·÷½¸Ãæ¡¢½»Âð²Á³Ê¾å¾ºÌäÂê¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¡¢ÍûÁíºÛ¤¬¼«¤é¡ÖÀ®ÀÓ½ç¤¬ºÇ¤â¸øÀµ¤ÊÊý¼°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¥¤¥·¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤òÄã¤á¤Æ¤³¤½¾¯»Ò¹âÎð²½ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤·¡Ö¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤ò¤ä¤äÄã¤á¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨À¤¬²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ºÇÄãÄÂ¶âº¹ÊÌ²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÁ´¹ñÌ±¼çÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢ÌÁ¡ÊÌ±¼çÏ«Áí¡Ë¡¦´Ú¹ñÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢ÌÁ¡Ê´Ú¹ñÏ«Áí¡Ë¤¬´Ú¶ä¤ÎÁ°¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£