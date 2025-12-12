今月8日夜にマグニチュード7.5の強い地震が発生した本州東北部の青森県沖で、12日午前11時44分ごろ、マグニチュード6.7と推定される地震が発生した。

気象庁は当初、地震の規模をマグニチュード6.5と発表したが、その後6.7に引き上げた。気象庁は今回の地震を受け、北海道南部と本州東北部の太平洋沿岸地域に津波注意報を発表した。

津波注意報は高さ0.2〜1メートルの津波が予想される場合に発表される。NHKは、正午12時10分以降、一部地域に最大1メートルの津波が到達する可能性があると伝えた。

今回の地震により、青森県、岩手県、北海道の一部地域で震度4の揺れが観測された。気象庁の震度は、地震の規模を示すマグニチュードとは異なり、各地で感じられる揺れの強さを表す指標だ。

震度4は、ほとんどの人が驚き、天井からつり下げられた照明などが大きく揺れる程度とされる。

政府は、今月8日の強い地震を受け、北海道・三陸沖の後発地震注意情報を初めて発表した状態だ。この注意情報は、北海道東部と青森県から東京都近郊の千葉県に至る本州太平洋沿岸を対象としており、16日0時まで維持される。