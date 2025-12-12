女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。同局の連続テレビ小説「ばけばけ」で共演する俳優・板垣李光人（23）について語った。

同作で板垣は北川演じる雨清水タエの息子の三之丞を演じている。番組では板垣に北川の素顔を取材した。

VTRで板垣は同じ事務所で3度目の共演となる北川に「ぜひ呼び捨てで呼んでください」とお願い。VTRを見終えた北川は「李光人〜！」と手を振りながら笑ってみせた。

改めて3度目の共演かと問われ「3度目で。うち2度が親子だったんですけれども」と北川。板垣については「本当に話しやすくて」と明言した。

「初めて会った時が17歳だったんですけれども、高校生でしたけれども、その時から、中は大人が入っているんじゃないっていうような」と回顧し、「本当に落ち着いていますし、芝居の解釈も的確だし、現場での居方も落ち着いていて」と打ち明けた。

「まあ彼のキャリアも非常に長いということもあるんですけれども、大人の人ときちんと会話をすることができるし。でも適度に今の若い子たちが好きな物とか、今の時代のことも私に教えてくれたりするようなところもあって」とも語り、「何か、凄い古風なところと、今どきの男の子っていうのがちょうど良く相まった方だなあと思うんですけれど。楽しいです、一緒にいて本当に」と目を細めた。

板垣は北川がマイクに乗せられないような話もしてくれると語っていたと振られると、「何のことかなあ。でも私結構思っていることが口に出てるんですよね」「何でも素直に彼とは話してます」と笑ってみせた。