¡ÖCrisp Melo¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Öw0w¡×¤ò¤Ï¤¸¤á3¶Ê¤òÈäÏª
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ý¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCrisp Melo¡Ê¥¯¥ê¥¹¥×¡¦¥á¥í¡Ë¡×¤¬10Æü¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCrisp Melo Debut Showcase¡×¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë°¤ÊÝÆ··î¡¢µÌ¤æ¤¤Ê¡¢Âç¶ÊÍû²Â¡¢»çÇµ°¡·î¡¢ÈÓÅÄ°¦Íü¤¬²ÚÎï¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖCrisp Melo¡Ê¥¯¥ê¥¹¥×¡¦¥á¥í¡Ë¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¥Ã¥È
¢£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡Öw0w¡×¡ÖZERO TO THE LIGHT¡×¤òÈäÏª
¡¡¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öw0w¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖZERO TO THE LIGHT¡×¤òÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ç³Ê¹¥ÎÉ¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°¤ÊÝ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï·ë¹½¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËµÌ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¿§¡¹¤Ê¶Ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤»Êý¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Âç¶Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÂ¿Ê¬°ìÈÖ¥¥å¡¼¥È¤ËÍÙ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Crisp Melo¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤Î»ä¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»çÇµ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¤Î¤Ç±ó¤¯¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ2³¬3³¬¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¥À¥ó¥¹¤È²Î¤òÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÁ´°÷½Ð¿ÈÃÏ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¸©¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖJust Love¡×¡¢ºÇ¸å¤ËºÆÅÙ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Öw0w¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÌ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ï12·î20Æü¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡Ö¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤òÀäÂÐÎº¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê°¤ÊÝ¡Ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¿¬¤ò¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¡ÊµÌ¡Ë¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡¢Á´°÷¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂç¶Ê¡Ë¡×¡Ö»ä¤Ï¥Û¥ï¥¤¥ÈÃ´Åö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çò¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡ÈÇú¥ì¥¹¡É¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê»çÇµ¡Ë¡×¡Ö¶ÊÃæ¤Ë¡ÈCrisp Melo¥Ý¡¼¥º¡É¤ò5²óÆþ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÈÓÅÄ¡Ë¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤ÎÌîË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ê°¤ÊÝ¡Ë¡×¡Ö³Ø¹»¤¬²»³Ú¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Î³Ø±àº×¤ËCrisp Melo¤Ç½Ð¤¿¤¤¡ÊµÌ¡Ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷½Ð¿ÈÃÏ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¸©¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡ÊÂç¶Ê¡Ë¡×¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¤È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Î¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ê»çÇµ¡Ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÈÓÅÄ¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ÖCrisp Melo Debut Showcase¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡¢»£±Æ²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
