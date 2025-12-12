寒い気候の中、暖をとるために火の周りに集まるガザ市内のパレスチナ人たち/Anas Zeyad Fteha/Anadou/Getty Images

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で大雨による洪水が発生し、住民の大多数が避難生活を送るテントや仮設避難所に大きな被害が出ている。厳しい寒さで命を落とした乳児もいる。

ガザ保健省によると、南部のハンユニスで11日、生後8カ月のラハフちゃんが厳しい寒さによる低体温症で死亡した。

両親によると、一家が暮らすテントを夜間、洪水が襲った。母親のヘジャル・アブ・ジャザールさんは、動かなくなったラハフちゃんを胸に抱いて泣き続け、絶望のうめき声を上げていた。

「娘はとても元気だった。昨日の晩に授乳した。その後突然、娘が凍えて震えていることに気付いた。あんなに元気だったのに」。ジャザールさんはそう言って涙を流した。

ガザ市は10日、住民に対し、低い土地を避けるよう勧告。大雨のために数千世帯が行く当てもないまま仮設避難所からの避難を強いられる恐れがあると述べ、国際社会や人道支援団体に対し、改めて緊急支援を呼びかけた。

パレスチナ医療支援団体によると、避難した住民が暮らす場所の多くは道路よりも低い位置にあり、周辺に雨水がたまってテントの中も水浸しになっている。

「下水の氾濫（はんらん）で状況はさらに悪化している。住民は雨水と汚水の両方にさらされながら、寒さからも水からもほとんど守ってくれない避難所で暮らしている」。医療支援団体のヘイサム・ヘルザラ氏さんそう指摘し、「停戦以来、生活状況を改善させるための物資は一切ガザに入って来ない。ごくわずかに届いたテントでさえも砂漠環境を想定していて、雨も寒さもしのぐことができない」と言い添えた。

ガザ保健局長のムニール・バーシュ医師は今回の災害を、殺害、避難、「未来のない追放」の上に重なる4番目の悲劇と形容した。

「ガザを冬の嵐が襲うごとに、天候以上の苦しみが深まる。住民は破壊された家やボロボロのテントで暮らし、壁も暖房もない」「過密状態と深刻な食料・医薬品不足の中で、寒さと雨は直接的に健康を脅かす存在になった」

雨は11日も降り続き、ガザの市民防衛隊は、北から南まで「キャンプ全体」が水没したと伝えた。

ガザ中部デイルアルバラのキャンプで撮影されたCNNの映像には、泥水やぬかるみの中にボロボロのテントが何十も並ぶ様子が映っている。

水浸しのテントの中でCNNの取材に応じたウム・イブラヒム・ウベイドさんは、「昨夜は本当に大変だった」と振り返った。「子どもたちを寝かしつけたところで水が私たちをのみ込んだ。寝具がずぶ濡れになった。ほかの子どもたちも目を覚まして一晩中水をかきだそうとしていた」

「命なんてどこにもない」「私たちに命はない」とウベイドさんは訴える。

子どもたちは大人を手伝って泥を掘り起こし、除去していた。大きな水たまりの中を裸足で歩く子どもたちもいた。

国連人道問題調整事務所（OCHA）は今週、特に洪水の被害を受けやすいガザの761カ所では約85万人が避難生活を送っていると指摘した。

洪水で多くのテントが水没し、住民の所持品も水に浸かった。マフムード・アブ・サラーさんはわずかな食料と小麦粉が被害に遭ったといい、「私たちのために責任を取ってくれる人たちはどこにいる？ みんなぐっすり眠っている！ 我々には神しかいない」と嘆いた。