元NHK中川安奈アナ、美脚透けるタイツ×ミニスカ姿「脚真っ直ぐ」「ドキっとした」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が12月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題になっている。
【写真】32歳元NHKアナ「脚真っ直ぐで綺麗」美脚透けるタイツ姿
中川はグレーのトップスにグレーのミニスカートを合わせ、ピンクのアウターを羽織ったコーディネートを披露。ミニスカートからは素肌が透けるグレーのタイツを履いたスラリとした脚が伸びている。
この投稿にファンからは「ミニスカ姿も素敵」「脚真っ直ぐで綺麗すぎ」「スタイル良すぎ」「ドキっとした」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NHKアナ「脚真っ直ぐで綺麗」美脚透けるタイツ姿
◆中川安奈アナ、グレーコーデで美脚スラリ
中川はグレーのトップスにグレーのミニスカートを合わせ、ピンクのアウターを羽織ったコーディネートを披露。ミニスカートからは素肌が透けるグレーのタイツを履いたスラリとした脚が伸びている。
◆中川安奈アナのミニスカコーデが話題
この投稿にファンからは「ミニスカ姿も素敵」「脚真っ直ぐで綺麗すぎ」「スタイル良すぎ」「ドキっとした」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】