大沢あかね、眉＆リップアート直後のドアップ自撮りに反響「肌綺麗すぎ」「努力に尊敬」
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの大沢あかねが12月10日、自身のInstagramを更新。アートメイク後のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳3児のママタレ「肌艶すごい」眉＆リップアート直後のナチュラルメイク姿
大沢は「韓国で眉アートとリップアートしたらメイク時間がめっちゃ短縮されて最高」とつづり、アートメイク直後のショットを公開。「しかもすごくナチュラルに仕上げてくださいました！なんでもっと早くやらなかったんだぁ」と後悔の声もコメントし、ナチュラルなメイク姿を披露している。
この投稿にファンからは「モデルさんかと思った」「細やかな努力に尊敬」「肌艶すごい」「肌綺麗すぎる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳3児のママタレ「肌艶すごい」眉＆リップアート直後のナチュラルメイク姿
◆大沢あかね、眉アート＆リップアート直後ショット公開
大沢は「韓国で眉アートとリップアートしたらメイク時間がめっちゃ短縮されて最高」とつづり、アートメイク直後のショットを公開。「しかもすごくナチュラルに仕上げてくださいました！なんでもっと早くやらなかったんだぁ」と後悔の声もコメントし、ナチュラルなメイク姿を披露している。
◆大沢あかねのショットが話題
この投稿にファンからは「モデルさんかと思った」「細やかな努力に尊敬」「肌艶すごい」「肌綺麗すぎる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】