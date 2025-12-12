唐田えりか、雰囲気ガラリ“2つのヘア”披露が話題「別人級」「ギャップがすごい」
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の唐田えりかが12月11日、自身のInstagramを更新。黒髪ロングヘアーショットとピンクベリーショートヘアーショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳女優「ギャップがすごい」別人級イメチェン姿
唐田はフォトグラファーのコ・ヨンベ（Ko Youngbae）氏が撮影した写真を複数枚公開。シンプルな白いTシャツとジーンズを着用した、腰ほどまであるロングの黒髪姿と、黒いベアトップドレスを着用し、ベリーショートヘアースタイルのピンクヘア姿の対照的なショットを投稿している。
この投稿には「別人級のイメチェン」「どっちも素敵」「ギャップがすごい」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳女優「ギャップがすごい」別人級イメチェン姿
◆唐田えりか、黒髪ロング＆ピンクベリーショートヘア披露
唐田はフォトグラファーのコ・ヨンベ（Ko Youngbae）氏が撮影した写真を複数枚公開。シンプルな白いTシャツとジーンズを着用した、腰ほどまであるロングの黒髪姿と、黒いベアトップドレスを着用し、ベリーショートヘアースタイルのピンクヘア姿の対照的なショットを投稿している。
◆唐田えりかのショットが話題
この投稿には「別人級のイメチェン」「どっちも素敵」「ギャップがすごい」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】