唐田えりか（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/12】女優の唐田えりかが12月11日、自身のInstagramを更新。黒髪ロングヘアーショットとピンクベリーショートヘアーショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】28歳女優「ギャップがすごい」別人級イメチェン姿

◆唐田えりか、黒髪ロング＆ピンクベリーショートヘア披露


唐田はフォトグラファーのコ・ヨンベ（Ko Youngbae）氏が撮影した写真を複数枚公開。シンプルな白いTシャツとジーンズを着用した、腰ほどまであるロングの黒髪姿と、黒いベアトップドレスを着用し、ベリーショートヘアースタイルのピンクヘア姿の対照的なショットを投稿している。

◆唐田えりかのショットが話題


この投稿には「別人級のイメチェン」「どっちも素敵」「ギャップがすごい」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】