2025年今年の漢字は「熊」に決定
【モデルプレス＝2025/12/12】12日、京都・清水寺にて2025年の「今年の漢字」が発表された。
1995年から続き、2025年で30周年を迎えた「今年の漢字」。森清範貫主が揮毫し、今年の漢字は「熊」と発表された。応募総数は189,122票で、「熊」が23,346票（12.34%）を集めて、初めて第1位となった。第2位の「米」（23,166票）との票数差は、わずか180票（0.09ポイント差）だった。
第1位の理由は、日本各地で「熊」が出没し、国民の関心と不安が集中した年であったことや、「熊」猫（パンダ）が中国に返還されたことなどが挙げられた。
2位以下は、2位「米」、3位「高」、4位「脈」、5位「万」、6位「変」、7位「博」、8位「女」、9位「新」、10位「初」。米価格の高騰と備蓄米の放出から「米」、大阪・関西万博に関連した「脈」「万」「博」、女性初の内閣総理大臣就任、女形が主人公の映画「国宝」がヒットしたという理由で「女」などが並んだ。（modelpress編集部）
1位「熊」23,346票（12.34％）
2位「米」23,166票（12.25％）
3位「高」18,300票（9.68％）
4位「獣」6,418票（3.39％）
5位「万」5,656票（2.99％）
6位「変」5,296票（2.80％）
7位「博」5,114票（2.70％）
8位「女」3,682票（1.95％）
9位「新」3,658票（1.93％）
10位「初」3,067票（1.62％）
2024「金」
2023「税」
2022「戦」
2021「金」
2020「密」
2019「令」
2018「災」
2017「北」
2016「金」
2015「安」
2014「税」
2013「輪」
2012「金」
