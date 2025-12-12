“怪しい人物”との接点疑惑に沈黙貫くSHINee・キー、ファンは説明求める　同グループメンバーは否定

疑惑の渦中にいるSHINee・キーに対し、ファンたちは現状の説明を求めているようだ。

【写真】キー、日本に

韓国MBCのバラエティ番組『私は一人で暮らす』の一部ファンは12月12日、「最近、キーをめぐる一連の報道や論争、そしてそれに対するキー本人および所属事務所の沈黙を見守る中で、番組内で見せてきた彼の信念と、現在の態度との間に少なからぬ隔たりを感じている」との声明を発表した。

また、12月29日に開催される『MBC放送芸能大賞』でキーがMCを務めることにも触れ、「この舞台は、『私は一人で暮らす』を含むMBCのバラエティ番組を愛してきた視聴者が、1年を振り返る場だ。そのような場で、キーを取り巻く最近の状況について一切言及せずにやり過ごすことが、果たして責任ある姿勢なのか、問わずにはいられない」と指摘した。

さらに、「最近の一連の報道や論争について、『私は一人で暮らす』の視聴者、そしてファンに伝えたい考えや立場は何なのか。可能であれば、年末の『MBC放送芸能大賞』の舞台に立つ前に、視聴者・ファンが最初に確認できる形で、率直な立場を明らかにしてほしい」と、丁寧に要請している。

事の発端は、芸人のパク・ナレが“注射おばさん”と呼ばれる人物Aから、違法な医療施術を受けたという疑惑だ。

疑惑の根拠としては、AがSNSに投稿した犬の写真が、キーの愛犬と犬種や名前が同一である点、タグ付けされた場所が、キーが過去4年間居住していたソウルの物件だった点などが挙げられている。

（写真提供＝OSEN）SHINee・キー

一方、キーと同様にAとの親交疑惑が取り沙汰された歌手・作曲家のチョン・ジェヒョン、同じくSHINeeのオンユは、すでに疑惑を否定している。チョン・ジェヒョンの所属事務所は10日、「問題となっている、いわゆる“注射おばさん”とは、親交関係はもちろん、面識も一切ない」とコメントし、オンユの所属事務所も11日、「知人の紹介でAの病院を訪れただけで、サイン入りCDは治療への感謝の気持ちを示したものに過ぎない」とし、疑惑を一蹴した。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。