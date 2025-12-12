【MODEROID ゲッター1（OVA版）】 【MODEROID ブラックゲッター】 2026年10月 発売予定 価格：各7,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゲッター1（OVA版）」と「MODEROID ブラックゲッター」を2026年10月に発売する。価格は各7,500円。

OVA『真ゲッターロボ 世界最後の日』より「ゲッター1（OVA版）」と「MODEROID ブラックゲッター」をMODEROIDシリーズで立体化。T・O・P！渕氏制作のガレージキットスタチューを元に可動プラモデル化されている。

それぞれ全高約150㎜で、各種関節可動、交換用手首が各種付属し、劇中のアクションシーンを再現するとことができる。武装の「ゲッタートマホーク」、「ゲッターマシンガン」がそれぞれ2個ずつ付属する。

「ゲッターウイング」は形状重視の硬質プラ成形と布製の2種類が付属。布製ウイングは針金入りで、躍動感のある動きを取らせることができる。さらに腹部のゲッタービームは、発射口が腹部からせり出すギミックを搭載している。

「MODEROID ブラックゲッター」では「ゲッタースパイクブレード」を差し替えによって伸縮状態を再現することができる。

MODEROID ゲッター1（OVA版）

2026年10月 発売予定

価格：7,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約150mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：渕 知信（Ｔ・Ｏ・Ｐ！）

MODEROID ブラックゲッター

2026年10月 発売予定

価格：7,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約150mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：渕 知信（Ｔ・Ｏ・Ｐ！）

制作協力：mffp

