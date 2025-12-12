小原正子、長男の矯正器具にハプニング「かなりレアなケース」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日、オフィシャルブログを更新。長男・誠希千くんの歯の矯正器具に突然の不具合が起き、急きょ歯科医院に駆け込んだことを報告した。
11月18日に『今日から！』と題して更新したブログにて「誠希千くん 矯正生活 開始です！！！」と報告。歯科医院の診察台に座り、やや緊張したような、ふくれっ面のような可愛らしい表情をした長男の姿を公開していた。
この日、『ハプニング★』と題してブログを更新すると、前夜、家族で夕食をとっていた際に長男が「なんか、おかしいー！！！」と異変を訴えたと説明。「上の歯の矯正器具がとれたらしい？！？！」と驚いたものの、口の中を確認すると器具自体は取れておらず「たしかにワイヤーがずれていてへんな感じ！」だったという。
すぐに歯科医院に連絡し、急きょ受診。「休診日じゃなくてよかったー」と胸をなでおろした小原だが、担当医師によると“かなりレアなケース”で原因も特定できなかったとのこと。「普通の力では（舌とか 手とか）まがらないワイヤーがぐいっと曲がっていました」と明かした。
ハプニングは「昨夜、里芋のチーズグラタンを食べている時におこりました」と振り返り、「ねっちゃぁ〜くっちゃぁ〜してたからかな…と勝手に想像」とつづりつつ、 「普段 ガムやグミや餅は食べないように 気にかけてますが常に 気をつけてあげなくちゃ」と気を引き締めた。
さらに最近の長男は「よく喉に食べ物つまりがち」という心配も明かし、矯正器具をつけた直後は「噛むと痛いから舌でつぶすか、なんなら丸呑みしてたらしい」と告白。「その、癖が、今も残っているっぽい」「ゆっくりよく噛んでね。。。」「おかずは小さめにしよ。。。」と母としての気遣いを記した。
最後は「とにもかくにも家から近くて、夜まで対応してもらえる歯科医院でよかったぁーーー」と安堵。「年末年始に不具合おこりませんようにーー」と 願いを込めてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「レアなケースですが、大事に至らずで、ほっ！」「こういうアクシデントの時は，(八＆こうめ)弟妹はお留守番かな？」「無事で何よりでした」 などの声が寄せられている。
