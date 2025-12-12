¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡©¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬Íê¤ë¡È¥¤¥Á¿ä¤·¿À¼Ò¡É¤È¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥¯¥·¤â¤³¤Á¤é¤òÌë¤ÊÌë¤Ê¡Ä¡×
¡¡¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬12Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÈþÍÆ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿À¼Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª¡©¿À¼Ò¡õ³«±¿½ÑSP¡×¤òÆÃ½¸¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¼«¿È¤Î¡È¥¤¥Á¿ä¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¡¦Åì»³¶è¤ÎÈ¬ºä¿À¼ÒÆâ¤Ë¤¢¤ëÈþ¸æÁ°¼Ò¡Ê¤¦¤Ä¤¯¤·¤´¤¼¤ó¤·¤ã¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤È´ñÎï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¡×¤È²òÀâ¡£¼ÒÁ°¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¤´¿À¿å¡ÖÈþÍÆ¿å¡×¤ò¡¢È©¤Ë¿ôÅ©¤Ä¤±¤ë¤È´ñÎï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥¯¥·¤â¤³¤Á¤é¤ò¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê2¡¢3»þ´ÖÅÉ¤êÂ³¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÈþÍÆ¤Ë¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö°ûÎÁ¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÃí¼á¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈ¬ºä¿À¼Ò¤ÎÈþ¸æÁ°¼Ò¤òË¬¤ì¤ÆÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¤È´«¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈþÍÆ¿å¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡ÖÈ©¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥í¤Ä¤¤«¤±¤¿¤é¡¢Â¨¹Ô¤¯¤Î¤è¡ªÅÉ¤Ã¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Ç¯Îð¤Î¤È¤È¤â¤ËÈ©¤ÏÏ·²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÈþ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ç¤¤¤¿¤¤¡ª¥Õ¡Á¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£