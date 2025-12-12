¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤ß¤¿¤¤¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÃËÀ¥¢¥Ê¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡¸½ºß¤Ï°éµÙ¼èÆÀÃæ¡¡ºÊ¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢°éµÙ¼èÆÀÃæ¤Î±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(40)¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò¼ç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ËÍè¤¿±ÝÊÂ¤µ¤ó¡£°éµÙÃæ¤Ë¤¹¤ó¤´¤¤¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é±ÝÊÂ¤µ¤ó¡Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥³¥¦¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯9·î¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍÂ¼¼Â¼ù¤È¤Î´Ö¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï°éµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£