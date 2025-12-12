“はるかぜちゃん”春名風花、18歳上俳優夫とのウェディングフォト披露「風花ちゃん綺麗」「幸せオーラが輝いてます」
俳優で声優の“はるかぜちゃん”こと春名風花（24）が11日、自身のインスタグラムを更新。6月に結婚を発表した俳優の岩崎MARK雄大（42）とのウェディングフォトを披露した。
【写真】「風花ちゃん綺麗」幸せいっぱいのウェディングフォトを披露した春名風花
春名は「ウエディングフォト 載せるタイミングを逃してしまっていたけれど noteに【人妻歴半年】記念文章とともに解禁しました 夫への全国大公開ラブレターです ハイライトから飛べるよ〜」とつづり、ウェディングドレス姿での自身のソロショットや、タキシード姿の夫・岩崎と仲むつまじく笑い合う2ショットなどをアップ。
この投稿にファンからは「うわぁ〜風花ちゃん綺麗〜 眼福でございます」「わーーー、幸せのお裾分けありがとう すてき！」「おふたりの笑顔が素敵すぎて！幸せオーラが輝いてます」「めっちゃ可愛すぎる夫婦」などのコメントが寄せられている。
