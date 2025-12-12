ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ２０２５年の世相を表す「今年の漢字」は「熊」…京都・清水寺で発表 ２０２５年の世相を表す「今年の漢字」は「熊」…京都・清水寺で発表 ２０２５年の世相を表す「今年の漢字」は「熊」…京都・清水寺で発表 2025年12月12日 14時15分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全2枚) ２０２５年の世相を漢字一字で表す「今年の漢字」に１２日、「熊」が選ばれ、世界遺産・清水寺（京都市東山区）で、森清範（せいはん）貫主（かんす）が揮毫（きごう）した。 「熊」が選ばれるのは初めて。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 横浜市、市内全域で路上喫煙禁止へ…２０２７年３月の「国際園芸博覧会」開幕前の導入目指す 「相席ブロック」で大迷惑、高速バス会社は払戻手数料値上げなどでブロックへ…１人で１０席予約し直前に９席キャンセルしたケースも 読売新聞の写真で振り返る２０２５年、カメラマンが写したこの１年のニュース 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 金属加工, 思いやり, 慰霊祭, 寺田屋, 葬儀, ネジ, 葬祭, グループウェア, 射出成形機