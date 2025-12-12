今年の漢字「熊」を揮毫する森清範貫主（１２日午後２時６分、京都市東山区の清水寺で）＝永尾泰史撮影

　２０２５年の世相を漢字一字で表す「今年の漢字」に１２日、「熊」が選ばれ、世界遺産・清水寺（京都市東山区）で、森清範（せいはん）貫主（かんす）が揮毫（きごう）した。

　「熊」が選ばれるのは初めて。