ÎëÌÚ°¦Íý¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°ì²È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡Éã¤Ï¸½Ìò¡¢Êì¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ä¡ÖÄï¤Ïº£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¡×
¡¡¸µ¡î¡½ute¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°ì²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¿è¤Î¥´¥ë¥Õ²ÈÂ²¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÎëÌÚ¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¸½Ìò¤Î¥·¥Ë¥¢¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÄï¤Ïº£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÎëÌÚµü¡¢Êì¤Ï¸µ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´ÝÃ«µþ»Ò¤µ¤ó¡£
¡¡ÎëÌÚ°ì²È¤ò¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²ÈÂ²¡×¤È¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾Ð´é¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¶¤È¤¤¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ë´Ñ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡¢´ðËÜ¡¢¿Â»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È¥Û¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ç¾Ð´é¤È¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤È¤«¸«¤¨¤ë¤È¡È¿ä¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£