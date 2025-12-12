女子プロレスラーのウナギ・サヤカさん（39）が12日までにXを更新し、近影を披露した。1カ月で12kgもの減量に成功したというウナギさんの激変姿がネット上で話題を呼んでいる。



【写真】糖質制限前、驚きのビフォー

ウナギさんは「今ちょっと糖質制限しててお米も甘い飲み物も我慢してるんだけど」とし、写真をアップ。お腹周りのアップ写真のほか、ダイエット前と思われる写真も公開しており、一見するだけでその劇的な変化が窺える。



また、ウナギさんは「お米も食べれなくて可哀想って言われるんだけど」と前置きした上で、「何言ってんの？デブでブスな方が可哀想だよ？ 制限中は圧倒的にそう思う事にしてる」と続けてコメント。「1ヶ月で12キロは高額の整形より強い ここまで絞らないけど集中するときはするのがやりかた」と自らのダイエットに関する考えをつづった。



SNSでは、「ここまでの変化は集中力と忍耐力の賜物」「ぽっちゃりうな子ちゃんも素敵 違う可愛さがある感じ……」「ストイックなとこもプロだなー」「ウナすごい！1ヶ月で12キロは、相当な努力！」「3枚目誰？っていう…凄い」「痩せても可愛いけど愛嬌のあるぽっちゃりが大好きです」「わぁ… プロ精神…」「無理しないぐらいで頑張ってくださいね」などのコメントがあった。



ウナギさんは、1986年9月2日生まれ、大阪府出身。「査定してやるよ！」の決め台詞と折れない心が持ち味で、ファンからは「ひつま武士」の呼称で親しまれている。株式会社ツキアカリ所属で、タレントとしても活動している。