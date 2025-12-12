高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の第55回が12月12日に放送され、話題になっています。

＜ついにきた＞『ばけばけ』次週予告。「怪談を教えてさしあげてくれないか？」と錦織

ヘブンと距離が近づいていたと思っていた錦織ですが、つらい過去から「誰とも深く関わらない」とヘブンが決めていることを知り、ショックを受けていました。



思い切って、「あなたにとって私はどういう存在なのでしょうか」とヘブンに尋ねると返ってきた言葉は…。そして、終盤はまさかの展開に…。

＊以下12月12日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

リヨ（北香那さん）の恋が終った。

翌朝、出勤するトキの前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。

お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。

一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮さん）の様子がどこかぎこちない。

ヘブンにある質問をした錦織は、その翌朝迎えに現れなかった。

そしてヘブンは金縛りに遭い、錦織の幽霊に首を絞められたと言い出し…。

スバラシ、オセワガカリ

ヘブンに対し、自分はどんな存在なのかを尋ねた錦織。



するとヘブンは「スバラシ、ツウヤク」「スバラシ、オセワガカリ」と答えます。

この回答にショックを受けた錦織は、そこからよそよそしい態度に。ついにはヘブンの家に迎えに来ず、学校で授業を見守ることもなくなりました。

さらには金縛りに遭ったヘブンが「錦織の幽霊を見た」とトキに打ち明けるまでに…。

視聴者の反応

衝撃の展開を前に、SNSやコメントではさまざまな感想、そして考察が。

「錦織先生は素晴らしい通訳お世話係と言われて寂しそうでしたね。友達と言って欲しかったのではないでしょうか？」「生霊になってヘブン先生の寝所に現れて首を絞めるくらい好きだったのね…」「本来は東京で何かしらやりたいことがあったはず。故郷のためにという想いもあるのだろうが、働く理由が分からなくなったのかな」「質問して返答を聞いてる時のあの、途中からのなんかスゥーっと諦めたというか壁を作ったみたいな表情の微細な変化すごいなと思っちゃった」「おリヨさんはあんなに潔く身を引いたというのに友達と言ってもらえなかった錦織がネチネチ激重片思い生き霊飛ばし男になるの趣がある」など、錦織のヘブンへの思いの強さに驚いたという声が多くみられていました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。