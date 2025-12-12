トヨタ「“新”カローラクロス GRスポーツ」に注目！

2025年8月4日、トヨタ「カローラクロス」のラインナップに「GRスポーツ」が追加され、同日に発売されました。

カローラクロスといえば扱いやすいサイズのコンパクトSUVですが、どのような仕様になったのでしょうか。

1966年に発売された「カローラ」は、2025年現在でも販売が続けられている、歴史の長いクルマです。

これまでのカローラは、セダンボディやワゴンボディがメインでしたが、世界中のSUVの人気上昇を受け、2021年にカローラシリーズ初のSUVとして誕生したのが、現行カローラクロスです。

そしてそんなカローラクロスをスポーティに仕立てたカローラクロス GRスポーツが新たに設定されました。

カローラクロスGRスポーツのボディサイズは全長4460mm×全幅1825mm×全高1600mm、ホイールベース2640mmです。

パワートレーンは、カローラクロスでは唯一となる2リッター直列4気筒エンジンに前後モーターを組み合わせたハイブリッドを搭載。駆動方式は全車E-Four（4WD）です。

通常モデルのカローラクロスは1.8リッターのエンジンをベースにしたハイブリッドであることを考慮すると、GRスポーツはよりスポーツ性能が高くなっていることが分かります。

そのほか、さまざまな部分にGRスポーツ専用の仕様が盛り込まれました。

エクステリアでは、フロントグリルに「Functional MATRIXグリル」を採用し、フロントバンパーとラジエーターグリルの造形も専用としています。また、レッドの塗装とGRロゴが光る専用ブレーキキャリパーは、停止状態でもクルマのパフォーマンスの高さを物語っています。

インテリアではブラックに統一されたGRロゴ付き専用スポーツシート（合成皮革＋ブランノーブ）や、専用本革巻ステアリング、それに本革巻きシフトノブがスポーツ走行に集中できる環境を構築。6速シーケンシャルシフトを操るパドルシフトや、スポーティな印象の専用アルミペダルもスポーツ走行をサポートします。

エクステリアやインテリアだけでなく、機能面にも手を加えているのがGRスポーツらしいところ。前後サスペンションは乗り心地をキープしながら操舵応答性や操縦安定性の向上を目指したもので、コイルスプリングのバネ定数を変更したり、10mmのローダウンにより低重心化したりすることで、スポーツ性能を高めました。

トヨタはスポーツ仕様車を体系的にラインナップしており、サーキット走行に耐え得る性能をもつ「GRMN」や「GR」があります。これらのシリーズには「ヤリス」や「カローラスポーツ」「スープラ」といった重心の低いクルマがラインナップされています。

一方、SUVを含むさまざまな車種のスポーツ性能を高めたGRスポーツも用意され、こちらは、今回のカローラクロスをはじめ、「ヤリスクロス」や「ランドクルーザー300」など、サーキット走行はしないものの、ストリートにおけるスポーツ性能を高めたシリーズとして展開されます。

※ ※ ※

カローラクロスGRスポーツの車両本体価格（消費税込）は389万5000円です。

※ ※ ※

カローラクロスGRスポーツは、カローラクロスの新しい楽しみ方を提案するモデルです。

SUVでも運転を楽しめる仕様となっており、利便性とスポーツ性をバランスさせた頼もしい相棒となるでしょう。