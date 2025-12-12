＜ムリは禁物＞妊娠・出産で24kgの体重増加。なんとかしたい！アドバイス求む！
ダイエットを意識したとき、体力の衰えを感じたとき……「運動をしないとなあ」と思う瞬間はいろいろなシーンであるかもしれません。だからといっていきなり運動やトレーニングをしようとすると、自分の体に大きなダメージが加わり、体調を崩したり怪我をしたりすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問が寄せられました。
『妊娠太りで50kgから74kgまで増加。産後になんとか4kg落としたけれど、このままでは危ない。そう思って焦ってランニングをしたら、途中で腰と膝を痛めてしまい断念。どんな運動をすればいいの？ みんなのオススメを教えて！』
いきなりは危険！徐々に慣れていこう
とにかく減量をしたいと考えた投稿者さんは、まず運動を取り入れようと考えました。減量には食事制限をする方法もありますが、お子さんは小さくお世話も大変な時期ですから、過度な食事制限をしてしまうと体力が落ちてしまうこともあるでしょう。確実に減量したいのであれば簡単な運動、これが手っ取り早いのではないでしょうか。
『いきなりランニングはよくなかったかもね。まずはストレッチなどで固まった筋肉をほぐしたり、お散歩やゆっくり歩いたりすることから始めるといいよ』
体重を落としたいと焦る気持ちもわかりますが、妊娠前と今で違うのは体重だけではない可能性もあります。産後ということもあり、体質まで変化している場合もあるでしょうから、様子を見ながら少しずつ負荷を増やしていく方法もあるとママたちは話しています。スタートとしては、お散歩がよさそうですね。外の景色や空気を感じながらのんびり歩けば、ストレス発散にもなるのではないでしょうか。
意外に効くかも、ラジオ体操
『普段運動をしていない元スポーツマンのお父さんが、子どもの運動会で全力を出して怪我をするパターンと同じだよ。ラジオ体操を真剣に基本通りにやるといいよ』
小さな赤ちゃんがいるママの場合、外に出て運動ともなるとハードルが高くなりそう。それならば、できるだけ家の中で簡単にできるものが取り組みやすいでしょう。そこで提案されたのがラジオ体操。ラジオ体操は、腕を大きく動かしたり屈伸運動をしたり、そしてジャンプをしたりします。激しい運動ではないでしょうが、全身を使うために最初の運動として行う分には身体的な負担も大きくはないかもしれません。もちろん人によって体力や運動能力は異なりますが、はじめの一歩として取り組むにはよさそうですね。また部屋の中で、しかも短時間でできます。YouTubeなどに動画が投稿されていますから、それを観ながら挑戦してみてはいかがでしょう。
焦らず確実に、継続できることをこなす
『まずはストレッチから。可能であればプールでウォーキング。同時進行で間食の禁止＆食事制限。これを半月〜1か月続けたら、ウォーキングやサイクルマシンで有酸素運動を無理のない範囲でやる。大丈夫そうなら徐々に筋トレも追加。私はこれを3か月継続したら10kg痩せて、子どもを追いかけて遊べるくらいに体力もついた。自分に合うやり方が見つかるといいね！ 頑張って！！』
実は筆者は、こちらのママが実践した方法とほぼ同じやり方で、3か月ほどで10kg程度の減量に成功しました。そこから半年研究を重ね、最大体重から17kgの減量に成功。1年経過した今もリバウンドせずに体重を維持できています。ここでのポイントは「継続できる自分にあったやり方を見つけること」ではないでしょうか。こちらのママも、最後に「自分に合うやり方が見つかるといいね」と話してくれています。投稿者さんの現在の体力・筋力、ライフスタイルや性格などを考慮して、自分にあった方法を探してみてくださいね。
焦りは封印。美と健康の秘訣は継続
大きく体重が増加すると、とにかく早く元に戻さなくては！ と焦ってしまいますよね。また、過去に減量に挑戦して結果が出なかった人も、やるぞ！ となると焦って無茶をすることもあるでしょう。その結果、怪我をしたり辛くて途中で挫折してしまうケースもあるかもしれません。一番のNGは「焦り」で、一番のポイントは「継続」となるのではないでしょうか。
ママたちの提案は「とにかく簡単なことから取りかかる」ですから、とにかく簡単なことから始めてみてください。慣れてきたら、少しずつ負荷を増やしていけばいいのですから。もしやってみたい運動や食事管理が見つかったら、今の自分が継続できるかを考えてみましょう。そして、できそうなら数日試してみて、もし続かないようならば「やっぱりやーめた！」で大丈夫。焦る気持ちは封印ですね。「やってみてダメなら次」という考えの方が気持ちが楽ですし、案外長続きするかもしれません。とにかくあれこれと難しく考えることなく、自分ができる簡単なことからどんどん試してみましょう。そして、みんなで美しくなりましょう！