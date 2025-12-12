山形県警は12日、県内に住む男性がSNS型のロマンス詐欺で、およそ1億3000万円ものカネをだまし取られる被害にあったと発表しました。

【画像】だましのやりとりと女性の姿（山形県警提供）

この被害額は、県内の特殊詐欺の被害としては過去最高額です。

■ 1億3000万円をだまし取った手口は

警察によりますと、被害にあった男性は今年8月中旬、インスタグラムで女性の名前をかたるアカウントと知り合いました。その後、LINEでのやり取りを続けるうちに、男性は相手に好意を抱くようになりました。

すると、女性を名乗る人物から暗号資産を使った投資をしないかと持ちかけられました。「仮想通貨の貯蓄には毎日元本の0.8パーセントの利息がつきます」などといった言葉で、利益が出るかのような内容だったといいます。

男性はこの話を信じ、先月中旬までのおよそ3か月間に、指定された口座に暗号資産や現金を20数回にわたって振り込みました。しかし先月17日に警察が男性から事情を聴いたところ、これが詐欺被害であることが判明しました。

■実際のLINE画面（画像）

魅力的な女性が映る画面。そしてカネを要求するやりとり。男性はこうしたやりとりの中で好意を抱き、カネをだまし取られました。

■具体的なやりとりは（画像）

いかにもこちらに寄り添うかのような言い回しです。

■ダメ押しも、魅力的な女性だった（画像）

今度は水着です。いかにもセレブな画像です。・・・が、おそらくネットの拾いものではないでしょうか。

■教えられた場所では利益が（画像）

教えられたサイトでは利益が。これにだまされてはいけないのです。

■ おいしい話はありません

被害総額は、暗号資産と現金をあわせておよそ1億3000万円。特殊詐欺としては県内で最高の被害となりました。

警察は、「一度も会ったことのない人から投資やカネの話をされた場合は注意してほしい」と呼びかけています。

と言いますか・・・おいしい話は他人にはしません。みなさん、そうではないでしょうか。