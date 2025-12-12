◆バレーボール・全日本選手権 鎮西高3―1ヴィアティン三重（12日、東京体育館）

全国高校総体、国民スポーツ大会を制し、来年1月開幕の全日本高校選手権（春高バレー）を合わせた3冠を目指す熊本・鎮西高は、2回戦でVリーグ西地区首位のヴィアティン三重を3―1（22―25、25―18、25―20、25―20）で破った。13日の3回戦ではSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズに挑む。

第1セット（S）はエースの一ノ瀬漣や岩下将大らを中心に格上相手に果敢に攻めたが僅差で奪われた。第2Sは序盤から迫力ある攻撃を展開して終始リードを奪って取りきり、第3Sは序盤にリードを許したが高さのあるブロックなどで流れを取り戻して終盤に突き放した。第4Sは粘り強いレシーブも光って優勢に進めた。

鎮西高ではビーチバレー元五輪代表の朝日健太郎参院議員や、昨夏のパリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が先月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国高校総体は今夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との突然の別れだった。コーチを務めていた宮迫竜司氏が後任となり、悲しみに暮れる中でも畑野さんへの思いを胸に刻んで奮闘し価値ある勝利をつかんだ。格上との貴重な試合経験も糧にして、年明けの春高バレーでの頂点を目指す。