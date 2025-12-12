セキ・ユウティンの「週に一回デザートタイム」 行きつけのカフェで美味しいパンケーキにほっこり
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「週に一回デザートタイム」「ここのパンケーキ超美味しい」と記すと、いきつけのカフェでパンケーキが乗った皿を手にした2枚の写真を投稿した。
【写真】皿に乗ったパンケーキはかなりのボリューム
投稿を見たファンは「週一のご褒美ですね」「美味しさが笑顔から伝わってくる」「ほんまに素敵やなあ、癒やされます」などのコメントを寄せていた。ユウティンの昨シーズンは指骨のケガなどのためメルセデス・ランキングは156位と低迷。しかしファイナルQTで16位に入り今シーズン前半戦の出場権を獲得すると、序盤から安定した成績を残してきた。2回のリランキングも突破することは出来たが、シーズンを終えてのランキングは68位。シード権の獲得には届かなかった。今年のファイナルQTは44位でフィニッシュ。来シーズンのレギュラーツアー前半戦に出場できる試合数は限られてしまうが、その中で最高のパフォーマンスを発揮することをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
