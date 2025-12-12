2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのミニワンピ姿を披露した。

「【おしらせ】明日12日12日(金)19時〜フジテレビで放送の《ウワサのお客さまXmas SP》に出演させていただいてますっ」と告知。

そして、「総摂取カロリー約6万8000kcal超え！爆食Xmas 前回の東京ラーメンストリート制覇の回に続いてまたすぐ番組に呼んでいただけて嬉しかったなぁ とっても美味しくて楽しい撮影でした 是非観てね〜」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「ホントかわいい」「凄く可愛いらしくお似合いですね！」「可愛いこっちゃんがまたテレビで観れるって楽しみでたまりませ〜ん」「食いしん坊こちゃまる全開」「琴音ちゃん素敵だよ」「素敵です」「モコモココーデのこちゃ、かわいすぎるやん」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。