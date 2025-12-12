17LIVE¡¢¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬11Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥×¥êÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿PR¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
¡û½ÂÃ«±Ø¤Ç¤Î´ÇÈÄ·ÇºÜ¸¢¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤¬Â£Äè
¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î18ºÐ°Ê¾å35ºÐ°Ê²¼¤Î½÷À¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¹ç·×10Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¤¬¥×¥êÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥×¥êÅ¸ ¡ÁDear ÎáÏÂ By Ê¿À®¡Á¡×¤ÎPR¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ç¤Î´ÇÈÄ·ÇºÜ¸¢¤ä¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¤Î¥×¥ê²è¼èÆÀ¡¦±ÜÍ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Ô¥¯¥È¥ê¥ó¥¯¡ÙÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸·ÇºÜ¸¢¡¢¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥êÆâ¹¹ð¥Ð¥Ê¡¼¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÀè¹Ô¾·ÂÔ¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë100°Ê²¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
¡û½ÂÃ«±Ø¤Ç¤Î´ÇÈÄ·ÇºÜ¸¢¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤¬Â£Äè
¡Ø¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°! PR¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î18ºÐ°Ê¾å35ºÐ°Ê²¼¤Î½÷À¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë100°Ê²¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£