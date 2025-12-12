

chano-ma 岡山／デリごはん

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。寒い日が続くと、カフェでほっこりしたくなりませんか？ 岡山から、ゆったりほっこりできるカフェを紹介します。

岡山市北区の岡山一番街にある「chanoーma 岡山」です。一見、普通のカフェなんですが……

（chano－ma 岡山／河井巧 店長）

「お茶の間をコンセプトにした、まるで自分の家のような居心地の良い時間をお過ごしいただけるカフェになります。靴を脱いで座っていただける、小上がり席というのが一番の特徴になっておりまして、リラックスしていただけるのは間違いないかなと思います」

こちらには靴を脱いでゆったりできる「小上がり席」があります。

そんなカフェの看板メニューは「デリごはん」（1450円）です。五穀米、豚汁、お漬物とおかずの小鉢がセットになっていて、小鉢は17種類から3つを選ぶことができます。

（chano－ma 岡山／河井巧 店長）

「選べる楽しさがあるっていうところと、その日に食べたいものを選んでいただけるので人気なメニューになっております」

今回選んだのは、だしのうま味と明太子のピリ辛が絶妙な「出汁巻き卵」。スパイシーな黒コショウがクセになる「鶏の唐揚げ」。そして生ハムをトッピングしたポテトサラダの3種類です。

ゆったりした空間では、もちろんスイーツも楽しめます。外側の焦げ目はほろ苦く、中はトロっとクリーミーな自家製バスクチーズケーキなどが味わえる午後2時からのセットメニュー（1200円）が人気です。

（chano－ma 岡山／河井巧 店長）

「リラックスできつつ、お食事も楽しめる空間で居心地の良い時間を提供していきたいと思っております」

靴を脱いでゆったりくつろげるカフェでこだわりのメニューを味わってみませんか。

（2025年12月12日放送「News Park KSB」より）