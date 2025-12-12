

Cafe la taupe／チキンカツ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。寒い日が続くと、カフェでほっこりしたくなりませんか？ 香川から、ゆったりほっこりできるカフェを紹介します。

丸亀市通町の「Cafe la taupe」です。中には、素敵なインテリアが目を引く、落ち着いた空間が広がっています。

（Cafe la taupe／白井智子さん）

「アンティークな感じで、古道具店で購入したり、いらない家具がある方に譲っていただいたりすることもあるんですけど」

アンティークに囲まれた席に着くと時間がゆったりと流れていてついつい長居してしまう、そんなカフェです。

Cafe la taupeはボリュームが自慢のランチが大人気。一番人気はチキンカツ（1300円）です。やわらかしっとりなカツに、山盛りのタルタルソースを合わせた背徳感がたまりません。

他にも、この時期にぴったりのクリームスープパスタ（1400円）もおすすめです。

（Cafe la taupe／白井智子さん）

「クリームなんですけど、あっさりさらっとしたタイプなので、最後までスープも召し上がる方もいらっしゃいます」

もちろん、カフェと言ったらスイーツも欠かせませんよね。

フレンチトースト（700円）は外はカリッと、中はふんわりのバゲットタイプ。甘さ控えめの味付けなので、メープルシロップにアイス、生クリームと、いろんなものをつけて楽しみましょう。

ドリンクは、自家製シロップを使ったホットジンジャー（550円）を合わせて。ピリッとした辛味がアクセントです。

慌ただしくすぎる年の瀬に、アンティークに囲まれた空間で、ほっと一息落ち着きませんか？

（2025年12月12日放送「News Park KSB」より）