宝石の魅力を引き出す「カット」ってなに？【宝石・ジュエリー図鑑】

宝石の魅力を引き出す 輝きのひみつ「カット」ってなに？

それぞれの宝石の特ちょうにあわせて、その宝石が魅力的に見える形にすることをカットといいます。シェイプ（輪かく）、面をそれぞれ決めて宝石の美しさを最大に引き出します。

一番、宝石が輝く形にカットする

宝石のもつ色や透明感、輝きなどがどうしたら美しく見えるかを考えて、原石から宝石としての形を決めてカットやシェイプを決めていきます。「カッター」「研磨職人」などとよばれる職業の人が行う作業です。

宝石の形はそれぞれの時代の流行によって変わったり、新しくつくられたりすることもあります。

たとえばダイヤモンドの代表的な形としてブリリアントカットがあります。面が多く、ダイヤモンドの高い屈折率をいかせるので、ダイヤモンドではこの形がえらばれることが多くあります。

美しく見せるためのカット

写真：BIZOUX

①オーバルファセットカット

②オーバルカボションカット

③トリリアントファセットカット

④ペアシェイプファセットカット

⑤ラウンドファセットカット

⑥ラウンドカボションカット

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩