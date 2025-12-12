オリオラスジャパンは、OriolusブランドのBluetoothアンプとして「1795MKII」を、12月12日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は60,500円前後。

初代BT DAC「1795」から高く評価されてきた、聴き疲れしにくい自然な音色や中域の心地よさを継承しつつ、現代の環境に合わせて3年にわたり開発された。「古い技術と新しい技術を掛け合わせ、派手さよりも落ち着きのある味わいを重視したポータブルDAC」と位置づけられており、暮らしの中で音楽と静かに向き合いたい人や、長時間使用でも疲れにくい音調を好むユーザーに向けて丁寧にチューニングしたという。

DACチップには、TIの「PCM1795」を左右独立で搭載。「輪郭の整った描写と、しっとりと沈む背景の静けさが共存し、耳に寄り添う自然な密度感。質感に偏りすぎず、どんな楽曲でも穏やかに着地する熟成された特性が魅力」という。

Bluetooth入力経路には、AKMのサンプルレートコンバーター「AK4137EQ」を搭載。内蔵発振器を基準とした独立クロック構成により、リサンプリング時のタイミングのばらつきを抑えつつ、Bluetoothで入力された信号をアップサンプリングする。

ジッターなどクロック由来のノイズ成分を低減。信号伝送経路を極力短く設計することで外来ノイズの影響も抑制。帯域の端まで濁りの少ない伸びと静かな背景を両立し、立ち上がりがなめらかで自然にほどける余韻を狙った設計としている。

USBオーディオ部には、XMOS製USBレシーバー「XU316」を採用。高速処理によるジッター低減で、音像が自然に立ち上がるという。電源系にはCG5125を搭載し、ノイズの混入を抑え込みつつ、全体の一体感を整えている。

Bluetooth SoCには、Qualcommの「QCC5125」を採用。内部処理の見直しにより、環境ノイズの影響を受けにくい構造とした事で帯域全体での安定感の向上に寄与している。コーデックはSBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HDに対応。

外観は「Old Moneyを思わせる」落ち着いたデザインがコンセプト。派手さを抑えたカラーリングと端正なライン構成を採用し、CNCステンレスによる一体成形フレームと、エッジを丸く仕上げた半透明ガラスを組み合わせることで、長く使い続けられる道具としての佇まいを目指した。

ヘッドフォン出力は3.5mmアンバランスと4.4mmバランスを装備し、出力は3.5mmが200mW(1kHz／32Ω)、4.4mmが400mW(1kHz／32Ω)。推奨負荷インピーダンスは16～600Ωとなっている。連続使用時間は約8時間。外形寸法は98×53×18mm、重量は200g。