日本漢字能力検定協会（京都市）は１２日、２０２５年の世相を１字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表した。清水寺・森清範貫主による揮毫（きごう）で発表した。２位の「米」とはわずか１８０票差の接戦だった。

２位は「米」、３位は「高」、４位は「脈」、５位は「万」、６位は「変」、７位は「博」、８位は「女」、９位は「新」、１０位は「初」と発表された。

「今年の漢字」の公式サイトでも発表。「熊」に決定した理由は「日本各地で『熊」が出没し、国民の関心と不安が集中した年」と説明。もう一つの理由に「『熊』猫（パンダ）が中国に返還」されたことを挙げ「和歌山県・白浜町にあるテーマパークから4頭のジャイアントパンダが中国へ返還された」「日本のジャイアントパンダは来年返還予定の上野動物園の２頭だけになった」と伝えた。

この日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）でも清水寺からライブ中継。主催者が発表した「熊」になった理由をアナウンサーが読み上げ「全国各地で熊の被害が相次いで、市街地まで熊が出没するなど生活や経済活動にも深刻な影響を及ぼした、ということです」と説明した。

全投票数は１８万９１２２票。そのうち１位の「熊」は２万３３４６票、２位の「米」が２万３１６６票で、わずか１８０票差の接戦だった。

２位の「米」の理由について公式サイトでは「昨年から続く『米』価格の高騰と備蓄『米』の放出、日本の「米」生産や農業について考えた。一方、『米』のトランプ大統領就任と相互関税による混乱など、大きな影響を受けた」とつづられた。

過去３０年の漢字は以下の通り。

１９９５年「震」

１９９６年「食」

１９９７年「倒」

１９９８年「毒」

１９９９年「末」

２０００年「金」

２００１年「戦」

２００２年「帰」

２００３年「虎」

２００４年「災」

２００５年「愛」

２００６年「命」

２００７年「偽」

２００８年「変」

２００９年「新」

２０１０年「暑」

２０１１年「絆」

２０１２年「金」

２０１３年「輪」

２０１４年「税」

２０１５年「安」

２０１６年「金」

２０１７年「北」

２０１８年「災」

２０１９年「令」

２０２０年「密」

２０２１年「金」

２０２２年「戦」

２０２３年「税」

２０２４年「金」