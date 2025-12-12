驚き！今まで知らなかった「はんぺん」の新しい食べ方

リーズナブルで家計を助けてくれる「はんぺん」ですが、おでん以外のアレンジ法がわからないという声もチラホラ聞きます。そこで今回は、驚きの活用テクをご紹介。

▼まるでワッフル!?

斜め半分にカットしたはんぺんの厚みの部分に切り込みを入れて、子どもが大好きなツナをイン。一緒に入れたチーズがとろ〜り溶けて、ホッペが落ちる味わいに。

▼梅入りでサッパリと

まるでピザトーストのようなアレンジ。厚さを半分にしたはんぺんにマヨネーズを塗り、チーズやしそなどをトッピングして焼けば激ウマ！何枚でも食べられそう。

▼ビタミンカラーのおしゃれ漬物

袋のまま手でつぶしたはんぺんと、お好みの漬物を和えるだけ。彩り豊かな見た目が、食欲をソソります。おつまみとしてはもちろん、お弁当でも大活躍！

▼マヨソースでたこ焼き風に

ひと口大にカットしたはんぺんを、フライパンでサッと焼いてソースとかつお節をかければ、まるでたこ焼きのような味わいに。ふわとろで食べ出したら止まりません。





はんぺんで、こんなにいろいろなアレンジが楽しめるなんて嬉しい限り。あと一品足りない、少しだけ残っている、そんなときに役立つバリエーション。さっそく試してみて。(TEXT:森智子)