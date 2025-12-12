落語家の桂文枝が１２日、都内で「桂文枝新春特撰落語会２０２６」（２０２６年１月１０、１１日・有楽町朝日ホール）へ向けた取材会を行った。

登場した文枝は報道陣に丁寧に頭を下げつつ、「あんまり頭を下げると悪いことしたみたい」と笑いを誘った。

文枝はこの１２月から落語家生活６０年目の記念イヤーに突入。記念すべき新春を飾るのは、今回で２１年目を迎える恒例の「桂文枝新春特撰落語会２０２６」となる。「今から６０年前、師匠が３６歳桂小文枝の時に門をたたいて、入門が許された」と振り返り、「今年８２歳になりましたので、僕もこれからが勝負。途中で話を忘れないようにしっかりと稽古して臨みたい」と思いを込めた。

「ヤングタウン」などメディアでの活動に触れつつ、「やっぱり自分が目指すのは落語家として全うしたいということ。最近は落語の仕事を中心にやらせていただいている。落語を中心にやるようになってから、物忘れがあるようになった。若い頃よりも稽古しないといけない。落語家として今一番充実しているとき」と充実の表情を見せた。

同落語会では文枝が情熱を注ぎ込み世に送り出した３４０作を超える創作落語の中から、三枝時代（１９８０年代〜２０００年代初頭）の代表作を口演する。「わりと好評だったネタをやらせていただく」と気合十分。

健康法については「お酒、たばこはやらない。なんかあったらすぐ病院に行く。とにかく病気になるのは一番怖い」と話す。

アミロイドＰＥＴ検査という脳内の検査も最近受けたといい、「検査も受け、万全の体制で落語会に臨みます。ただ、まだ結果は聞いてないのでどんなゴミがたまってるかはわかりませんが（笑）」と笑いつつ、「ほんとに元気で、落語も今のところ悪くない」と自負した。

文枝は１８年から「参地直笑祭（さんちちょくそうまつり）」と題し、大阪市と吉本興業が締結した地域活性化などを目的とした包括連携協定に基づき、大阪市２４区それぞれの特色を盛り込んだ創作落語を作って、地域の魅力を発信するプロジェクトも行っていた。１４日には２４区目最後の公演が西成区民センターで行われる。