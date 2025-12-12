周辺は一時騒然としました。

大分県大分市で12日午後住宅が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。

近くには複数の保育園があり子供たちが近くの小学校やビルに避難する事態となりました。

大分市王子中町

こちらは12日午後1時30分ごろ、大分市春日浦のTOS情報カメラがとらえた火事発生直後の映像です。

住宅から出火し周辺の住宅街が見えなくなるほど黒煙が激しく立ち上っています。

◆消防関係者

「車くるからこっちにおっちょって！」

火事があったのは大分市王子中町の井上直子さん79歳の住宅です。警察などによりますと12日午後1時20分ごろ通行人から「煙と炎が見える」などと通報がありました。

大分市王子中町

◆TOS田辺智彦アナウンサー

「大分市の王子中町です。あちらの住宅は煙に包まれ中からは時折炎が見えます」

午後4時前に鎮圧状態となりましたが消火活動は続いています。

火事があった住宅には3人が住んでいるとみられますが1人と連絡がとれていません。

焼け跡からは1人の遺体が見つかっていて警察が身元の確認を急いでいます。

◆近くの人は

「1階と2階からものすごい火が上がっていて風もすごく強かったんで、右隣の保育園にも移りそうなくらいすごい火が上がっていた」

保育園に迫る火の手。

職員が急いで子供たちを避難させていきます。周辺には複数の保育園があり子供たちは近くの小学校やビルに避難しました。

大分市王子中町

小学校では避難した子供を迎えに来る保護者の姿がみられました。

◆保護者

「仕事中だったが保育園から連絡あって避難しているということで迎えに来た」

◆子供

「煙出ていた。こわかった」

白昼の住宅街で起きた火事。

午後6時時点も消火活動が続いています。