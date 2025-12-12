今年の漢字は、初登場「熊」に決定 TOP10も発表【1995年〜2024年の漢字 紹介＆解説】
その年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の「今年の漢字」が12日発表され、30回目となる今年は「熊」に決まった。
【画像】2位は僅差！今年の漢字TOP10が発表【一覧表】
この日午後2時過ぎ、京都・清水寺で森清範貫主が、縦150センチ、横130センチの和紙（黒谷和紙協同組合の講師による指導のもと、京都伝統工芸大学校の学生たちが手すきをした和紙）に、広島県産の白天尾牛耳兼毫筆（しろあまおぎゅうじけんごうふで）で力強く揮毫（きごう）した。
日本各地で「熊」が出没し、国民の関心と不安が集中した年。応募者が選んだ理由として「『熊』による被害と対策」「『熊』出没による生活への不安」「『熊』猫（パンダ）が中国に返還」などが選んだ理由として挙げられた。
2位は「米」、3位「高」、4位「脈」、5位「万」、6位「変」、7位「博」、8位「女」、9位「新」、10位「初」となった。
はがきやウェブサイトを通じた公募で決まる「今年の漢字」は、12月12日の「漢字の日」に一年を振り返り、漢字一字に込められた奥深い意義を再認識する機会を持つことを目的に始まり今年で30周年を迎えた。
今年も、11月1日から12月9日までの期間、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集した結果、18万9122票の応募があり、「熊」が2万3346票（12.34%）を集めた、第2位の「米」（2万3166票）との票数差は、わずか180票（0.09ポイント差）となった。
■1995年〜2024年の漢字は以下の通り
▽2024年「金」
数多くの「金」メダル獲得に沸いたパリオリンピック・パラリンピックのほか、ドジャース・大谷翔平が50-50達成と3回目のMVP獲得で値千「金」の活躍を見せたこと、佐渡「金」山が日本で26件目の世界遺産に登録されたこと、さらに20年ぶりに新紙幣が発行されたことも話題に。このほか“影”の「金」として、政治の裏「金」問題や、「金」目当ての闇バイト強盗事件、止まらない物価高騰の話題なども影響した。
▽2023年「税」
法人税や所得税など増税にまつわる議論が活発に行われ、岸田文雄首相を揶揄（やゆ）する「増税メガネ」という言葉も注目された。また、インボイス制度やふるさと納税のルール厳格化、新NISAなど、税にまつわる改正や検討の話題も多く、一年を通じて「税」に関するさまざまな話題が続いた。
▽2022年「戦」
ロシアのウクライナ侵攻により「戦」争の恐ろしさを目の当たりにした年。円安・物価高による生活上での「戦」い、スポーツでの熱「戦」・挑「戦」も注目された。
▽2021年「金」
コロナ禍で開催された東京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が多数の「金」メダルを獲得したほか、大谷翔平選手が大リーグMVPを満票で受賞するなど、リアル二刀流でシーズンを通して活躍。さらに松山英樹選手の日本人初のマスターズ制覇、藤井聡太棋士の最年少四冠達成など、国内外でこれまで成し得なかった多くの「金」字塔が打ち立てられた。
▽2020年「密」
世界中が新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けた一年。3「密」という言葉が提唱され、生活・行動様式が「密」にならないよう国民が意識し続けた。海外でも「3C Crowded places , Close contact settings,Confined and enclosed spaces」としてメッセージを発信されるまでに。また、政治判断が「密」室で行われたことや芸能界での「密」会報道などでも使われた年。
▽2019年「令」
新元号「令」和に新たな時代の希望を感じた一年。「令」和が日本最古の歌集・万葉集からの出典で、海外にBeautiful Harmony＝美しい調和と説明されたことや、「令」の字が持つ意味・書き方にも注目が集まった。また、法「令」改正、法「令」順守、警報発「令」、避難命「令」としても使われた年。
▽2018年「災」
北海道胆振東部地震、大阪府北部地震、島根県西部地震、西日本豪雨、台風21号、24号の直撃、記録的猛暑など、自然「災」害の脅威を痛感した一年で、「災」害の経験から全国的に防「災」意識が高まり、多くの人が自助共助の大切さを再認識した年。
▽2017年「北」
「北」朝鮮ミサイルの「北」海道沖落下や九州「北」部豪雨などの災害から、平和と安全の尊さを実感した年。
▽2016年「金」
リオ五輪に沸き、東京五輪に希望を託した「金」（キン）と、政治と「金」（カネ）問題に揺れた年。スポーツ界に新たな金字塔、マイナス金利初導入、シンガーソングライターの金色衣装などにも注目が集まった。
▽2015年「安」
「安」全保障関連法案の審議で、与野党が対立。採決に国民の関心が高まった年。世界で頻発するテロ事件や異常気象など、人々を不「安」にさせた年。建築偽装問題やメーカーの不正が発覚し、暮らしの「安」全が揺らいだ。“「安」心して下さい”のフレーズが流行するなど、人々が「安」心を求めた年。
▽2014年「税」
消費「税」率が17年ぶりに引き上げられ「税」について考えさせられた年。「税」に関わる話題が政財界で多く取り沙汰された1年。
▽2013年「輪」
日本中が「輪」になって歓喜にわいた年。人とのつながりの「輪」を感じた1年。未来に向けた更なる「輪」を実感、注目。
▽2012年「金」
「金」に関する天文現象の当たり年。数多くの「金」字塔が打ち立てられた1年。「金（かね）」をめぐる問題が表面化。
▽2011年「絆」
東日本大震災をはじめとした大規模災害により身近でかけがえのない人との絆をあらためて知る。なでしこジャパンのチームの絆にも感動。
▽2010年「暑」
夏の全国の平均気温が観測史上最高を記録して、熱中症にかかる人が続出。また、チリ鉱山事故で暑い地中から作業員全員が無事に生還。
▽2009年「新」
さまざまな「新しいこと」に期待し、恐怖を感じ、希望を抱いた一年。世の中が新たな一歩を踏み出した今、新しい時代に期待したい。
▽2008年「変」
日米の政界に起こった変化や世界的な金融情勢の変動、食の安全性に対する意識の変化、物価の上昇による生活の変化、世界的規模の気候異変など様々な変化を感じた年。
▽2007年「偽」
身近な食品から政界、スポーツ選手にまで、次々と「偽」が発覚して、何を信じたら良いのか、わからなくなった一年。
▽2006年「命」
悠仁様のご誕生に日本中が祝福ムードに包まれた一方、いじめによる子どもの自殺、虐待、飲酒運転事故など、痛ましい事件が多発。ひとつしかない命の重み、大切さを痛感した年。
▽2005年「愛」
紀宮様のご成婚、「愛・地球博」の開催、各界で「アイちゃん」の愛称の女性が大活躍。残忍な少年犯罪など愛の足りない事件が多発したこと。「愛」の必要性と「愛」欠乏を実感した年。
▽2004年「災」
台風、地震、豪雨、猛暑などの相次ぐ天災。イラクでの人質殺害や子供の殺人事件、美浜原発の蒸気噴出事故、目を覆うような人災が多発。「災い転じて福となす」との思いも込めて。
▽2003年「虎」
阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝、衆議院選挙へのマニフェスト初導入で政治家たちが声高に吠(ほ)えたこと、「虎の尾をふむ」ようなイラク派遣問題など。
▽2002年「帰」
北朝鮮に拉致(らち)された方の帰国、日本経済がバブル以前の低い水準に戻ったこと、昔の歌や童謡のリバイバル大ヒットなど「原点回帰」の年。
▽2001年「戦」
米国同時多発テロ事件で世界情勢が一変して、対テロ戦争、炭そ菌との戦い、世界的な不況との戦いなど。
▽2000年「金」
シドニーオリンピックでの金メダル。南北朝鮮統一に向けた"金・金"首脳会談の実現。
新500円硬貨、二千円札の登場など。
▽1999年「末」
世紀末、1000年代の末。東海村の臨界事故や警察の不祥事など信じられない事件が続出して、「世も末」と実感。来年には「末広がり」を期待。
▽1998年「毒」
和歌山のカレー毒物混入事件や、ダイオキシンや環境ホルモンなどが社会問題に。
▽1997年「倒」
山一證券など大型倒産の続出や、サッカー日本代表が並みいる強豪を倒してワールドカップ初出場決定。
▽1996年「食」
O-157食中毒事件や狂牛病の発生、税金と福祉を「食いもの」にした汚職事件の多発。
▽1995年「震」
阪神・淡路大震災や、オウム真理教事件、金融機関などの崩壊に“震えた”年。
