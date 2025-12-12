2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まった。12日、「清水の舞台」で知られる京都市東山区の清水寺で和紙に特大の筆で揮毫（きごう）が行われた。「熊」が選ばれるのは初めてだった。

今年は全国各地でクマが生活圏に出没し、被害が相次いだ。また、和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」のパンダ（熊猫）4頭が中国に返還された。「熊」が選ばれた理由について、日本漢字能力検定協会は「日本各地で“熊”が出没し、国民の関心と不安が集中した年」「“熊”猫（パンダ）が中国に返還」と説明した。

今年の漢字は31回目。日本漢字能力検定協会のウェブサイトなどで募集し、最も応募の多かった字を選ぶ。2位は「米」、3位は「高」、4位は「脈」、5位は「万」だった。1位の「熊」は2万3346票、2位の「米」は2万3166票で、約200票の僅差だった。

【歴代の「今年の漢字」】95年「震」、96年「食」、97年「倒」、98年「毒」、99年「末」、2000年「金」、01年「戦」、02年「帰」、03年「虎」、04年「災」、05年「愛」、06年「命」、07年「偽」、08年「変」、09年「新」、10年「暑」、11年「絆」、12年「金」、13年「輪」、14年「税」、15年「安」、16年「金」、17年「北」、18年「災」、19年「令」、20年「密」、21年「金」、22年「戦」、23年「税」、24年「金」