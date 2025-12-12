その年の世相を表す、毎年恒例の「今年の漢字」が12日午後2時過ぎに京都・清水寺で発表され、1位に「熊」が選ばれた。

今回で30周年となる2025年は18万を超える応募があった。

2万3346票を獲得して1位となったのは「熊」。熊による人身被害や死者が過去最多になっており、政府が「クマ被害対策パッケージ」を取りまとめるた他、全国各地でイベントの中止や学校の休校も相次ぎ、社会問題となった。またパンダ（熊猫）4頭が中国に返還されたことなども理由に挙げられている。

2万3166票を獲得し、僅差の2位となったのは、価格高騰や備蓄米で話題になっている「米」。

3位は物価「高」や初の女性首相となった「高」市早苗首相、日経平均株価の「高」騰などにも使われている「高」だった。

4位は「脈」で、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や、株価高騰や高市首相誕生などの「脈」動から。

5位は「万」で、大阪・関西「万」博の盛り上がりや、日経平均株価5「万」円突破から。

以下、今年の漢字トップ20と、過去の「今年の漢字」。

「今年の漢字」トップ20

1位 熊

2位 米

3位 高

4位 脈

5位 万

6位 変

7位 博

8位 女

9位 新

10位 初

11位 暑

12位 楽

13位 政

14位 金

15位 大

16位 税

17位 働

18位 愛

19位 幸

20位 国

1995年 「震」阪神淡路大震災やオウム真理教事件で震えた年

1996年 「食」O-157食中毒事件や狂牛病の発生

1997年 「倒」山一証券など大企業が倒産

1998年 「毒」カレー毒物混入事件など

1999年 「末」世紀末に東海村臨海事故事件続出

2000年 「金」シドニー五輪金メダル

2001年 「戦」9・11同時多発テロ

2002年 「帰」拉致被害者の帰国

2003年 「虎」阪神が18年ぶりリーグ優勝

2004年 「災」新潟中越地震など

2005年 「愛」愛・地球博開催

2006年 「命」悠仁さまご誕生

2007年 「偽」食品や政界、スポーツ選手で「偽」が発覚

2008年 「変」政界や世界的金融情勢の変化

2009年 「新」政権交代など

2010年 「暑」全国平均気温が観測史上最高に

2011年 「絆」東日本大震災

2012年 「金」ロンドン五輪、金環日食

2013年 「輪」東京五輪決定で歓喜の輪

2014年 「税」消費税が17年ぶりに引き上げられる

2015年 「安」安全保障関連法案

2016年 「金」リオ五輪と政治と金

2017年 「北」北朝鮮ミサイル発射、九州北部豪雨

2018年 「災」各地の地震や台風など災害

2019年 「令」新元号「令和」に希望を感じる

2020年 「密」新型コロナウイルス「密」にならないよう国民が意識

2021年 「金」東京オリンピック・パラリンピックで金メダル

2022年 「戦」ロシアのウクライナ侵攻

2023年 「税」増「税」・減「税」の動向が注目された

2024年 「金」オリ・パラの日本人選手や大谷翔平選手などの活躍や裏金闇バイトも