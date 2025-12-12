フリーアナウンサーでタレントの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。司法試験合格について語った。

山本は07〜11年まで同番組の火曜パートナーを担当。現在は3児の母となり「13歳、11歳、6歳ですね。一番下が幼稚園の年長さんなので。まだ小さいからもうちょっと手がかかりますね」と近況を語った。

山本は先月、自身のインスタグラムで司法試験に合格したことを明かしており、金曜パートナーの光浦靖子が「その忙しい中で、司法試験。すごい」と驚くと、パーソナリティーの大竹まことも「でもよく取ったねえ」と感心した。

山本は挑戦の経緯を説明。「3人目が生まれてしばらく経った時に、もう1人産むことはまずないなと思ったんです。少し授乳も落ち着いてきて、この先どうするんだろうなと思った時に、夫は自分の道をキラキラ進んでるわけです。自分の会社で。すごい楽しそうなんです、日々。私はどうなんだろうなと思って」と自身の将来を考えたという。

また「子どもは子どもの人生を歩むと。夫は夫の人生を歩むと。じゃあ私は？と思ったんです。何か仕事をしたいなと。どういう仕事がいいかなと。とはいえ子供がいるから、自分のペースでできる仕事がいいなと。う〜ん、ああ司法試験かなと」と思い至ったと語った。

大竹が「何でそこにたどり着くんだよ」とツッコミを入れると、山本は「親戚に『ヤメ検』（元検事の弁護士）の弁護士がいたんです。そのおじさんが正月に飲みに来て。いつも酔っぱらって『モナちゃん、司法試験なんて誰でも受かるんだよ』って。『8時間3年勉強したらサルでも受かる』ってずっとおっしゃってた」と振り返った。「当時は、はあ〜誰でも受かるんだっていう印象で。8時間3年かと思ってた。どちらかというと、他の方よりも参入障壁が若干低かったのかもしれないですね」と笑った。

元々法学部出身だったが「法学部だけどマージャンしかしてなかった」と自身の学生時代を告白。ロースクールに2年通い、3度目の受験で合格したことも明かした。