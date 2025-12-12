Ê¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ò»Ä¤¹¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ÎÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ç¥£ー¤¬Ìó4½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦
¡¡12·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ç¥£ー¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥ãー¡¢¥¸¥ã¥Ü¥ó¡¦¥¹¥âー¥ë¡Ê2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡Ë¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¤¥Ç¥£ー¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿º¸Â¼ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ìó4½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¬ー¥É¤Î¥³¥ó¥Á¥ãー¤Ï8Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Çº¸¼ê¿Æ»Ø¤Î¼ÜÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¡ÊUCL¡Ë¤òÃÇÎö¤·¤¿¤¿¤á¡¢½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¥¬ー¥É¤Î¥¹¥âー¥ë¤ÏÉé½ý¤·¤¿º¸Â¤Ä¤ÞÀè¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¡¢3～5½µ´Ö¸å¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é24»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥¿¥¤¡¦¥¸¥§¥í―¥à¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Éé½ý¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ô¥Ú¥óJr.¡Ê¤Ä¤ÞÀèÉé½ý¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¯¥éー¥¯¡Ê¥Ò¥¶Éé½ý¡Ë¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢12Æü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹9°Ì¤Î11¾¡13ÇÔ¤È¶ìÀï¡£
¡¡¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ17.9ÆÀÅÀ7.6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Éé½ý¤Î¤¿¤á10»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ÏÄ¾¶á9Àï¤Ç7¾¡2ÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë221¥»¥ó¥Á138¥¥í¤Î¥¤¥Ç¥£ー¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ25.8Ê¬13.6ÆÀÅÀ1.1¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î11.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.9¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤³6»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ16.5ÆÀÅÀ14.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£