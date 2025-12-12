14時の日経平均は368円高の5万516円、ファストリが116.32円押し上げ 14時の日経平均は368円高の5万516円、ファストリが116.32円押し上げ

12日14時現在の日経平均株価は前日比368.17円（0.73％）高の5万516.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1340、値下がりは235、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を116.32円押し上げている。次いでファナック <6954>が43.45円、信越化 <4063>が32.92円、ＴＤＫ <6762>が28.33円、ＳＢＧ <9984>が28.08円と続く。



マイナス寄与度は135.04円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が112.31円、ＫＤＤＩ <9433>が6.82円、ディスコ <6146>が6.42円、住友ファーマ <4506>が3.08円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は鉱業、水産・農林、医薬品の3業種にとどまっている。値上がり率1位は保険で、以下、繊維、輸送用機器、銀行、鉄鋼、不動産と続いている。



※14時0分4秒時点



