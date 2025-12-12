1-11月の中国自動車生産・販売ともに3100万台超え、異業種連携が優位性を発揮

中国自動車工業協会が12月11日に発表したデータによると、11月の中国自動車生産台数は初めて350万台を突破し、単月として過去最高を記録しました。

今年1〜11月の自動車生産・販売台数は、ともに3100万台を超え、前年同期比10％以上の増加となりました。うち、新エネルギー車（電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車など、NEV）の生産・販売台数はいずれも1500万台に迫り、同30％以上の伸びを示しました。また新エネルギー車の輸出台数は、同2倍の231万5000台でした。

今年に入り、先進運転支援システム（ADAS）を搭載した乗用車の新車販売台数が急増しています。工業情報化部によると、このタイプの市場浸透率はすでに60%を超えたとのことです。背景には、伝統的自動車メーカーとIT企業の異業種連携の際立った優位性が存在しています。

専門家は、かつて自動車の核心技術はエンジン・トランスミッション・シャシーだったが、現在はインテリジェント化・電動化・コネクテッド化へと大きく転換したと述べています。この新たな変化により、自動車メーカーとIT企業の連携が不可欠となり、異業種協業の優位性が一層際立っているとしています。（提供/CRI）