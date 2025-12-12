Image : FOREST FIELD

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

4つの機能を1本に集約──アウトドアから災害時まで頼れるのがこの「Viperade VAK6」です。

Viperade VAK6はナイフ・懐中電灯・パルス着火・手回し発電という4in1の機能を搭載し、日常から非日常まで頼れる次世代ツール。これ1本でキャンプ、防災、サバイバルに対応できます。

Image : FOREST FIELD

ナイフだけではない！ライト、着火、発電の多機能ギア

Viperade VAK6のナイフは、高い硬度を持つ5Cr15鋼を使用し、ブラックストーンウォッシュ加工で製作されています。刃渡り82mm、全長210mm、重量117gと携帯性にも優れ、木材のカットから野外調理まで幅広く対応します。

Image : FOREST FIELD

LEDライトは高出力仕様で、暗闇を広範囲に照射。フル充電で約120分の点灯が可能。Type-C充電に加え、手回し発電でも充電できるため、停電や電池切れの心配がありません。発電ハンドルは1分間に120〜180回転で効率的に発電でき、スマートフォンへの給電も可能です。

Image : FOREST FIELD

また、パルス式着火機能は燃料不要。風雨に強く、ボタンひとつで高電圧スパークを発生させ、どんな環境でも確実に着火できます。防災用としても心強い仕様です。

Image : FOREST FIELD

防水性能はIPX6等級。G10強化樹脂のタフなボディは衝撃にも強く、雨天や荒地でも安定した性能を発揮します。さらに、付属のシリコン製ベルトシースに装着すれば素早く取り出しが可能です。

日常から緊急時まで頼れる、次世代の4in1ツール

カラーはブラック、グリーン、カーキの3色展開。「遊び」と「もしも」をつなぐViperade VAK6。アウトドア愛好者だけでなく、防災を考える人にもおすすめ。非常時にも、確かな安心をもたらしてくれるでしょう。

Image : FOREST FIELD

クラウドファンディングページでは、製品の詳細スペックを公開中です。信頼の1本を、あなたの手に。

本気の備えに！アウトドア×緊急時×防災対策。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。 8,850円 25%OFF machi-yaで見る

＞＞本気の備えに！アウトドア×緊急時×防災対策。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。

Image : FOREST FIELD

Source:machi-ya