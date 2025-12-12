Image: Sensiα Technology Co. Ltd.

枕元でゆっくり解説流したいな…。

スピーカーは固いモノ。そんなイメージを覆す、布製のスピーカー「ファブリックスピーカー・ポータブル」を開発したのが、株式会社センシアテクノロジーです。

いわば、音の出るタオルのようなもの。制御部こそくっついていますが、ペラペラの布から音が出るって不思議な感じがしませんか？

壁掛けインテリアにも寝具にもヨシ

Image: Sensiα Technology Co. Ltd.

1m距離での音圧は68dbとなかなかのもの。モバイルバッテリーからも給電が可能で（3.7V〜5.0V）、ポータブルスピーカー的に使えるのが持ち味です。

ファブリック内部は導電性繊維のほか、高誘電性のフィルムや防水材料などの薄い素材が積み重なっています。開発段階では接着部の影響で柔らかさが失われていたそうですが、これを縫製技術のみで積層することで布らしさを保てたとのこと。すごい！

これほど柔らかいのなら、枕やクッションなどの寝具と組み合わせて音を楽しんだり、壁掛けして音が出るタペストリーのように使うのも面白い。天井に吊り下げれば上から音が降り注ぐ使い方もできそう！

POPや広告媒体など、まずは法人向けにテストモデルの販売が始まるそうな。先日のInter Bee 2025でも布製のスピーカーを見ましたが、次のトレンドは布×音なのかも？

Source: Sensiα Technology Co. Ltd.