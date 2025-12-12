王林、黒髪＆ノースリタイトドレスで印象ガラリ「一瞬誰かと」「妖艶な美しさ」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの王林が12月11日、自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えたショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】27歳元アイドル「色気がすごい」黒髪×ノースリタイトドレス姿
王林は「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」とつづり、黒髪ショートヘアスタイルを公開。美しい肩のラインが際立つタイトな紫色のノースリーブドレスを着用したショットを披露した。
この投稿にファンからは「シックな色気がすごい」「一瞬誰かと思いました」「妖艶な美しさ」「大人の魅力に惚れる」「セクシーすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
